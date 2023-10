Con i due di oggi contro il Bologna salgono a 5 i punti persi dall'Inter in campionato dopo essere andata in vantaggio. Solo il Cagliari (6) ha fatto peggio fin qui. L'Inter si è fatta rimontare sia dal Sassuolo che dal Bologna, con entrambe le gare disputate a San Siro e in cui nel primo caso è arrivata una sconfitta partendo da 1-0 e uscendo sconfitto per 2-1, mentre nel secondo di oggi partendo da 2-0 e venendo rimontati per 2-2 al triplice fischio.