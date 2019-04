Nella partita pareggiata ieri per 0-0 contro l’Atalanta l’Inter ha dimostrato una volta di più quanto si sia solida e costante nella fase difensiva in questa stagione. Con quello di ieri, sono infatti 15 i clean sheet in campionato per la squadra nerazzurra. Inoltre, sempre nel match di ieri pomeriggio, Handanovic e compagni non hanno concesso neanche un tiro in porta agli orobici: è la prima volta nell’intero campionato che l’Atalanta non riesce a centrare lo specchio.