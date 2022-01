Da qualche ora ormai è arrivato il 2022 e con lui l’inizio ufficiale del mercato invernale. Come ogni anno,. Questo gennaio, però, più degli altri è ricco di situazioni di questo tipo, che coinvolgono giocatori di primissima importanza, su tutti Kylian Mbappé.. Se per il primo la volontà dell’Inter è sempre stata quella di trovare un accordo,, anche grazie alle sue prestazioni.. Marotta ed Ausilio devono contenere l’aumento della massa salariale e non possono permettersi di offrire un nuovo contratto alle stesse cifre per il croato.I due dirigenti dell’Inter, nelle loro dichiarazioni, non hanno mai però chiuso ad un rinnovo, tutt’altro. Hanno sempre dichiarato che la situazione di Perisic, come anche quella di altri suoi compagni,. “Ora stiamo parlando con Brozovic, a breve lo faremo anche con Perisic” aveva affermato Ausilio lo scorso 16 dicembre. “Questo è un gruppo che merita una riconferma ma adesso siamo concentrati su campionato e Champions. Se i giocatori vogliono restare con noi, gli accordi si trovano semplicemente” aveva invece detto una decina di giorni prima Marotta.Insomma, la volontà di fare passi avanti c’è, di fissare un incontro per parlarne anche.. Inzaghi può ancora sperare allora. Da oggi, però, Perisic è libero di prendere in considerazione anche le offerte delle altre squadre.