L'Inter continua a sperare nei rilanci dei club che stanno seguendo Achraf Hakimi e Ivan Perisic, ma al momento si registrano soltanto grosse frenate che condizionano il mercato in entrata dei nerazzurri. Senza la loro cessione i conti potrebbero non tornare, ma da Chelsea, Bayern, Hertha e PSG non sono arrivati i rilanci.