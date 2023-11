La qualificazione agli ottavi di Champions con largo anticipo concede alla dirigenza nerazzurra ossigeno a bilancio e l'idea di completare l'organico a disposizione di Simone Inzaghi c'è ed è tanta. Non vedremo stravolgimenti né spese folli anche perché la società è convinta di aver dato auna fuoriserie più che competitiva e allora se arriverà qualcuno, lo farà per completare e migliorare qualcosa che non va. Oggi, soprattutto complici gli infortuni,con l'attacco (obiettivo numero 1) e la difesa (se parte Bisseck) che rischiano di essere sorpassati in quanto a necessità da un altro reparto che oggi traballa di più in una visione a lungo periodo: quello dellaAd oggi i giocatori a disposizione di Inzaghi sono sulla carta 3.rinnoverà il suo contratto e resterà nel ruolo un jolly da utilizzare all'occorrenza, ma il difensore italiano è oggi considerato il primo rincalzo di Pavard (a sua volta infortunato) nel ruolo di braccetto difensivo e non può sdoppiarsi in caso di emergenza.è titolare assoluto e le sue prestazioni stanno riaccendendo il mercato attorno a lui soprattutto in Premier League (eventuali offerte, se non folli, verranno rimandati a giugno). Infine c'èche come detto () sta cercando disperatamente di rientrare già per la Juve dal suo problema di tendinite al tendine d'Achille e per cui si è addirittura arrivati ad ipotizzare la possibilità di un'operazione chirurgica (al momento scongiurata).Proprio su Cuadrado l'Inter sta ragionando ad ampio raggio. Se davvero il problema non dovesse passare e ancor più se dovesse essere necessaria l'operazione, sarà prioritario per il club arrivare ad un rinforzo immediato. Da tempo il direttore sportivoha individuato un rinforzo ideale per il futuro e che avrebbe dovuto prendere il posto di Dumfries la scorsa estate () se fosse arrivata la tanto chiacchierata maxi-offerta dal Manchester United (e che non è mai stata presentata). Si tratta di, nazionale canadese (titolare nella sfida vinta 2-1 contro la Jamaica soltanto ieri ndr.) classe 1999 e protagonista anche in questa stagione con il Bruges con 17 presenze 3 gol e 3 assist. gioca sia da laterale alto che basso e per l'Inter può trasformarsi in un esterno da 3-5-2 letale. Il costo dell'operazione è più che sostenibile e l'ingaggio rientrerebbe nelle politiche di contenimento del monte ingaggi imposto dalla proprietà. Un colpo a gennaio è possibile. Toccherà a Cuadrado dare garanzie sufficienti per spostare il mirino su altri settori.