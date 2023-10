Prestazione da leader e gol vittoria, Hakan Calhanoglu è sempre più perno dell'Inter di Inzaghi e la Gazzetta dello Sport evidenzia le qualità del centrocampista turco che ha ereditato il posto in regia da Marcelo Brozovic.



“Il regista turco è diventato il centro di gravità permanente dell’Inter. Nessuno più rimpiange Brozovic, volato in Arabia a mietere milioni, ma non è questo il punto. Le domande sono altre: oggi Calhanoglu è il più forte centrocampista del campionato italiano? Oggi Calhanoglu può essere considerato uno dei cinque centrocampisti più forti d’Europa?”.