La difesa dell'Inter è crollata sotto gli attacchi del Villarreal, nessuno dei titolari è esente da colpe, meglio di loro hanno fatto i subentrati. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Al momento del gol di Big Rom, il Sottomarino Giallo era già in vantaggio. Poi ne ha segnati altri tre. Eccoci al tema grosso della serata e al mal di testa che Inzaghi si porta in campionato: la tenuta difensiva. Dieci gol subiti in 5 amichevoli. Ieri, a turno, hanno sbagliato tutti: Dumfries troppo stretto sul primo gol di Pedraza; Skriniar, al debutto da titolare, bruciato dal secondo dello stesso Pedraza; Handanovic non certo incolpevole; sbavature di Bastoni; sembrava in ripresa De Vrij, ma è stato infilzato da Jackson sul 4-2. Il reparto, che è sempre stato il punto di forza, mette piede in campionato senza certezze e con mille scricchiolii. D’Ambrosio e Dimarco, entrati nella ripresa, hanno fatto meglio dei titolari”.