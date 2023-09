Nota amara nel lunch match che ha aperto il programma domenicale di questa quinta giornata di Serie A. Al primo minuto di recupero del secondo tempo, Marko Arnautovic, durante un allungo sulla fascia destra, ha sentito tirare il muscolo della coscia sinistra, fermandosi immediatamente e zoppicando al di fuori del rettangolo di gioco del Castellani, per farsi visitare dallo staff medico nerazzurro. Le prime sensazioni, oltre alla vistosa fasciatura, dell'austriaco non sono state positive e il sospetto è che l'Inter di Simone Inzaghi possa aver perso il giocatore per lungo tempo. Il problema muscolare verrà valutato nel corso delle prossime ore, attraverso gli esami strumentali del caso.



IL PRIMO RESPONSO - Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, il numero 8 nerazzurro ha subito una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni verranno valutate nei prossimi giorni.