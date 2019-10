Il gol di Lukaku consegna i tre punti all'Inter e contemporaneamente spegne un po' di polemiche attorno al centravanti belga. La Gazzetta dello Sport analizza la prestazione dell'ex United, spiegando come sia stato bravo a restare sempre nel vivo dell'azione.



“A Lukaku è stata sufficiente una splendida botta da fuori, su contropiede dei suoi, irresistibile, per un 2-0 che sembrava chiudere i conti. Lukaku è stato utilissimo, sempre nel gioco. Per i nostalgici: un gol così Icardi non l’avrebbe mai fatto (ma in area ne avrebbe segnati di più)”.