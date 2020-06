Stefan de Vrij rappresenta per Antonio Conte una preziosa fonte di gioco. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che nell'evidenziare alcune statistiche spiga quanto il difensore olandese potrà incidere nella sfida di Coppa Italia tra Napoli e Inter.



“Servirà anche De Vrij (oltre a Sensi ed Eriksen, si legge nell'articolo), il cui ruolo di regista aggiunto è risultato fondamentale in più di una occasione ed è testimoniato anche dai numeri. L’olandese è primo in Serie A per precisione dei lanci lunghi (89,8 per cento), ma soprattutto è secondo (dietro a Brozovic) per numero di passaggi lunghi completati. Più di Bonucci, terzo in classifica, di cui nello scacchiere di Conte ha preso le funzioni”.