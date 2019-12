L'Inter di Conte macina record su record. La squadra del tecnico salentino è in cima a molte classifiche, dalla miglior difesa ai tiri effettuati nello specchio della porta. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Le statistiche di Lega Serie A e Opta non mentono: l’Inter è una squadra che si difende bene, corre tanto, è precisa in attacco, divide oneri e onori nello spogliatoio. In soldoni, i nerazzurri comandano nelle voci difesa meno battuta, difesa con meno tiri subiti nello specchio, percentuale tiri fatti nello specchio, numero marcatori, numero assistmen, gol di testa, fuorigioco e chilometri percorsi”.