L'Inter tenta Paulo Dybala. Come scrive il Correre della Sera, Marotta ci sta provando con l'entourage del numero 10 della Juventus proponendo un maxi ingaggio, alla pari del Paris Saint-Germain. La Joya non è orientata ad accettare la corte del Manchester United e dicendo no ai Red Devils rischia di andare allo scontro con la Juve.