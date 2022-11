Non c’è alcun dubbio su chi sia stato il migliore in campo per l’Inter nella partita di ieri contro il Bologna. Con la sua doppietta, Federico Dimarco si è guadagnato il voto più alto in pagella e la Gazzetta dello Sport lo ha premiato con un 8 pieno.



LA PAGELLA DELLA GAZZETTA - Dimarco, voto 8: “Se perfino Roberto Carlos loda il tuo sinistro, vuol dire che c’è qualcosa di magico: la doppietta da brasiliano è la conferma, la fascia è in ottimi piedi”.