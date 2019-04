Esattamente come ci si poteva attendere, il pubblico nerazzurro ha risposto presente in occasione della sfida tra Inter e Juventus, facendo registrare un tutto esaurito che vale un altro record per la società di corso Vittorio Emanuele. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport.



“Anche con lo scudetto già festeggiato dalla Juventus, il derby d’Italia si è giocato in una splendida cornice di pubblico, con entusiasmo palpabile e un’atmosfera da vero big match. San Siro si è vestito a festa con gli unici vuoti nel settore ospiti dove la capienza è stata ridotta di 2.500 posti per le vibrazioni registrate al terzo anello. E’ stata una serata bella, con l’incasso record in campionato per il club nerazzurro che adesso, come presenze nelle gare interne di A, è il sesto dell’intera Europa”.