Con l'Inter si sta prendendo la scena, gara dopo gara, con la Francia invece è sempre protagonista. Stiamo parlando di Benjamin Pavard, autore di una doppietta nei primi 25' dell'amichevole tra i Bleus e la Scozia. Il difensore è ormai un titolare fisso della squadra di Inzaghi, allo stesso modo di quella di Deschamps.



Ci ha pensato lui a riprendere gli scozzesi, passati avanti con Gilmour. Prima uno stacco di testa su calcio d'angolo, poi un inserimento da dietro. Il difensore è stato bravo a seguire l'azione, restare in area e sfruttare un assist al bacio per realizzare la sua prima doppietta con i Galletti. Nessuno segnava una doppietta di testa con la maglia della Francia da quella, ben più importante, di Zidane in finale Mondiale nel 1998. Si tratta del quinto gol con la nazionale del difensore, ancora a secco con l'Inter: ma, come ha sempre fatto anche col Bayern, non tarderà ad arrivare presto anche la sua prima marcatura in Italia.