Dmitry Selyuk, procuratore russo, ha criticato ai microfoni di Soviet Sport la scelta del ds della Lokomotiv Mosca Andrei Losyuk di prendere Joao Mario in prestito dall’Inter, pagandogli a caro prezzo l’ingaggio: “Il club paga la maggior parte dello stipendio per lui e per Fedor Smolov, preso in prestito dal Celta. Ma come si può prendere un giocatore garantendogli 6 milioni lordi l'anno e lasciarlo andare adesso? E tutto questo nonostante Joao Mario sia un giocatore normale. A non essere normali sono le condizioni con le quali è stato portato alla Lokomotiv”.