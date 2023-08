Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, non è in completa sintonia con Thiago Motta. Il rapporto tra il tecnico rossoblù e il centravanti austriaco non è dei migliori e secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, anche l'Inter, che sta cercando un attaccante dopo gli addii di Lukaku e Dzeko, aveva tentato l’assalto. Da Viale della Liberazione era partita un'offerta da 3 milioni di euro, che però il club felsineo ha respinto immediatamente: Arnautovic, che ha vinto il Triplete con i nerazzurri, è diventato incedibile per il Bologna, a meno di offerte irrinunciabili.