L'Inter si gode Marcus Thuram, uno tra i colpi nel mercato dei parametri zero operato dal club nerazzurro in questo mercato estivo. Dove la dirigenza nerazzurra ha dovuto superare una concorrenza ricca ed agguerrita - tra cui il Milan - riuscendo a spuntarla in primo luogo grazie alla volontà del giocatore, come spiegato anche dal diretto interessato, ma anche grazie a un retroscena sul PSG. Relevo riporta che l'ex Borussia Moenchengladbach avrebbe detto sì ai campioni di Francia solo nel caso in cui Julian Nagelsmann fosse diventato il nuovo allenatore dei parigini, ma con l'arrivo di Luis Enrique le priorità sono cambiate e il giocatore ha detto no.