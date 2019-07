La Juventus potrebbe scambiare Paulo Dybala con Romelu Lukaku e, dovesse andare in porto, questa trattativa rischierebbe di rappresentare per l'Inter una tripla sconfitta. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che spiega il perché.



“Se davvero Dybala e Lukaku si scambiassero la maglia, però, l’Inter perderebbe tre partite in una. Lukaku, il centravanti preferito da Conte, finirebbe alla grande rivale italiana. Dybala, obiettivo di Marotta da mesi, uscirebbe dal mercato. E Icardi, attaccante all’addio, non potrebbe più andare alla Juventus. Mauro da mercoledì dovrebbe allenarsi di nuovo con la squadra, di ritorno dalla tournée in Asia. Per lui resterebbe il Napoli, forse la Roma, soluzioni comunque non semplici. Per l’Inter, somiglia a uno scacco matto”.