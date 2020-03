Prima il rinvio contro la Samp, poi quello contro la Juventus. Sta di fatto che alcuni calciatori rischiano di perdere i giri del motore. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come Conte dovrà essere bravo e tenere l'Inter sul pezzo nonostante tutto.



“Mantenere alta la tensione sarà la prima esigenza per rispondere alle nuove, eccezionali, condizioni: ma non l’unica. Poi c’è da organizzare le sedute di allenamento, i piani partita, lo studio degli avversari: non è solo questione di far correre i giocatori (per quello c’è Pintus, una garanzia), ma anche di prepararli e guidarli. Lo staff prepara i dossier con un paio di gare di anticipo, ma queste settimane, fra nuovi avversari europei e incertezze su quelli italiani non possono che essere caotiche. Paradossalmente, poi, bisogna cambiare il modo di gestire le rotazioni: se prima giocavano «sempre gli stessi», oggi complici i due rinvii c’è chi, come Skriniar, De Vrij o Bastoni, è fermo da quindici giorni. Riaccendere certi motori, tenere sintonizzate tutte le teste: c’è lavoro per Conte”.