La delusione è tanta, dalle parti della Milano nerazzurra, dopo aver visto sfumare, all'ultima giornata, uno scudetto tanto agognato quanto sentito. Nonostante ciò, il tifo dell'non ha mai fatto mancare, nemmeno in un'occasione, il proprio apporto. Dagli ultimi anni di, all'eraper finire con, la società e la squadra hanno sempre ricevuto una spinta incredibile da parte del proprio pubblico.- E anche in questa occasione, nonostante l'amarezza per lo scudetto appena perso e le voci di un'altra campagna acquisti dove la "sostenibilità" imposta da Zhang la farà da padrone, i tifosi interisti non si stanno dimostrando da meno. Dall'apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023, iniziata lo scorso 16 maggio, sono già stati venduti (o meglio riconfermati dato che la vendita è al momento riservata ai possessori di un abbonamento per le precedenti due stagioni) ben, oltre ogni più rosea aspettativa.Il desiderio di tornare allo stadio con regolarità, dopo due anni in cui la vicinanza alla squadra, causa pandemia, è venuta giocoforza a mancare, ha fatto scattare qualcosa nei tifosi che adesso non vogliono più perdersi mezzo appuntamento. Fino al 13 giugno la vendita sarà riservata alla parte dei tifosi che attende di rinnovare il proprio tagliando, dall'11 al 13 giugno i tifosi nerazzurri potranno accedere a una waiting list per provare a comprare il proprio tesserino e infine. Questa prima settimana di distribuzione al botteghino fa però auspicare solo una cosa alla dirigenza interista, che i- E la campagna abbonamenti non potrà che dare nuovamente rilancio anche al bilancio del club che, dopo la crisi economica vissuta in periodo pandemico e i problemi derivanti dall'attuale proprietà, potrà tornare a respirare con gli incassi da stadio. Il costo dei tagliandi varia dai, spicchio di stadio dedicato alla, fino ai, il settore dello stadio noto per essere il più esclusivo dell'impianto. Una boccata d'ossigeno economica che aiuterà il club nella gestione di un'estate di fuoco e i tifosi dell'Inter sono pronti a rispondere presente.