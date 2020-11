L'Inter europea è deludente e c'è da chiedersi se il problema non siano alcune convinzioni di Conte. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Che senso hanno i 4’ finali di ieri? Quando un giocatore fallisce, soprattutto se ha alle spalle trascorsi nobili, non è mai solo colpa sua. Così come non può essere solo colpa di Hakimi, la pesante involuzione che lo ha colpito. Forse c’è da chiedersi se i principi di gioco di Conte, più muscolari che tecnici, c’entrino con la scarsa fortuna che ha sempre trovato in Champions”.