Dalle parole ai fatti. Oggi pomeriggio è previsto un contatto fra il Chelsea e l'avvocato di Romelu Lukaku, Sebastien Ledure. L'attaccante belga ha rifiutato una ricca offerta dagli arabi dell'Al-Hilal, dice no a Milan e Juve perché vuole solo l'Inter. Il club inglese chiede 45 milioni di euro per il suo cartellino. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri si sono convinti ad andare oltre al prestito con obbligo e vogliono proporre l'acquisto immediato del calciatore.



Prima va definita la cessione del portiere camerunese Onana al Manchester United per oltre 50 milioni di euro, poi Marotta e Ausilio non vorrebbero comunque spingersi oltre i 35 milioni di euro bonus compresi. Dal canto suo, Lukaku è pronto a ridursi lo stipendio tornando ai 7,5 milioni di euro netti a stagione che prendeva ai tempi di Conte. Magari legandosi all'Inter fino a giugno 2027, un anno in più rispetto alla scadenza del suo attuale contratto col Chelsea.