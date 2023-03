Il Chelsea è interessato alle prestazioni di André Onana e l'Inter, fa sapere la Gazzetta dello Sport, non ergerà certamente un muro. In viale della Liberazione urgono ricavi e la cessione di qualche pezzo pregiato, specie se tutta plusvalenza, come nel caso del camerunense, potrebbe anche portare qualche beneficio per il mercato in entrata. Ma qual è la valutazione dell'ex Ajax? Secondo la “Rosea”, l'Inter valuta il proprio portiere almeno 40 milioni di euro e circa la metà servirebbero per rimpiazzarlo con uno tra Vicario e Carnesecchi.