Dopo qualche giorno di trattativa, Inter e Chelsea hanno trovato la quadra per il trasferimento di Romelu Lukaku a Londra. Nelle prossime ore i Blues formalizzeranno l'ultima proposta, ma i due club hanno già raggiunto l'accordo verbale. Si chiude a 115 milioni di euro e all'inizio della prossima settimana, molto probabilmente già lunedì, tutto dovrebbe essere già formalizzato.



ASSENTE CONTRO IL PARMA - Ecco perché Lukaku domani non prenderà parte alla sfida amichevole che l'Inter disputerà a Parma. Il belga ha chiesto e ottenuto dal club il permesso di non scendere in campo, proprio perché ormai alle fasi finali di una trattativa che lo vedrà trasferirsi al Chelsea, dove guadagnerà un compenso di 12 milioni di euro netti a stagione più bonus. L'affare è in chiusura, per l'ufficialità bisognerà attendere la prossima settimana.