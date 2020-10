L'Inter ha provato per settimane a raggiungere un mancino fra Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, ma il Chelsea non ha mai aperto a sensibili sconti e i nerazzurri non sono mai andati oltre richieste di prestito con diritto. A gennaio è probabile che l’Inter torni alla carica per accontentare Conte, non fosse altro perché, stante l’emergenza Covid19 ed eventuali futuri infortuni, il rischio è che al tecnico manchi un elemento per completare la batteria degli esterni. Moses sarebbe stato un eccellente tappabuchi a fine mercato, ma così non è stato e il nigeriano è destinato ai russi dello Spartak Mosca.



Il mercato di inizio 2021 dipenderà da due fattori: il passaggio agli ottavi di finale di Champions League e il rendimento di Perisic da esterno tutta fascia. Se il croato si adatterà bene - e finora ha avuto problemi soprattutto nella fase difensiva - l’Inter potrebbe cercare un’alternativa ai titolari, altrimenti potrebbe pensare a un investimento più importante per la fascia sinistra, potendo poi spostare Young a “vice Hakimi”. Sempre secondo Tuttosport, i due esterni del Chelsea rimangono senza dubbio in prima fila, anche perché il titolare per Lampard è Chilwell e dunque a gennaio uno fra Alonso ed Emerson potrebbe essere davvero in uscita a prezzo di saldo, ma non sono da escludere colpi a sorpresa.