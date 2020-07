Asse di mercato tra Inter e Chelsea. I colloqui per Victor Moses sono diventati l'occasione per parlare di Emerson Palmieri, il terzino sinistro italo-brasiliano ex Roma che piace pure alla Juventus. La pista alternativa porta allo spagnolo Marcos Alonso, ex Fiorentina. Sempre secondo Tuttosport, per l'attacco dei nerazzurri può riaprirsi la pista che porta al centravanti francese Olivier Giroud.