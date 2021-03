L'Inter e Pirelli si diranno addio e l'anno prossimo ci sarà un nuovo sponsor sulla maglia nerazzurra. Al momento non c'è un brand in pole position, Jindong Zhang nelle scorse settimane ha incontrato Zhou Houjian, presidente del gruppo Hisense, ma non mancano le alternative. In corsa ci sono anche Evergrande, Samsung e...un sito per adulti.



VERSO IL NO - Secondo quanto scrive il tabloid inglese Sun Stripchat, sito web e social network internazionale per adulti che offre spettacoli gratuiti in streaming in diretta webcam, che spesso includono nudità e attività sessuale, sarebbe pronta una proposta da 20 milioni di sterline a stagione per sostituire lo storico sponsor Pirelli. Un'ipotesi che difficilmente prenderà il volo. Questione di stile, non di soldi.