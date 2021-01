Antonio Conte ha vestito l'abito di vice Brozovic per Christian Eriksen quando ha capito che dal mercato non sarebbero arrivati aiuti. Come scrive la Gazzetta dello Sport, i due preferiti per rinforzare la mediana erano Kanté, il sogno, e Paredes, l'alternativa. Ma l'allenatore nerazzurro ha dovuto far di necessità virtù, valorizzando i giocatori già in rosa.