Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter ha in lista quattro nomi per far fronte all'infortunio di Juan Cuadrado: si tratta di Buchanan del Bruges, Meunier del Borussia Dortmund, Ciurria del Monza e Candreva della Salernitana, che sarebbe un ritorno. Tutte operazioni molto difficili, ma per le quali è in programma un tentativo.