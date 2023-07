L'Inter sta cambiando volto e ha salutato - per ora - Handanovic, mentre sono definitivi gli addii di D’Ambrosio, Brozovic e Skriniar. Tutti questi hanno indossato la fascia di capitano dei nerazzurri che adesso cerca un nuovo padrone. La Gazzetta dello Sport ha fatto un punto sulla questione.



NUOVO CAPITANO - Il candidato numero uno per la fascia è Lautaro Martinez, già designato nella passata stagione, quando ha battuto in volata Barella. Un'opzione da tenere viva è quella di Stefan de Vrij, rinnovato fino al 2025. Per il futuro invece avanzano la loro candidatura due “interisti” come Dimarco e Bastoni: