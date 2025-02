Inter: chi sono D'Arpizio, Gigliani e Catanese, i tre nuovi membri del CdA

Calciomercato

Nel corso dell'Assemblea dei Soci tenutasi oggi a Milano,, tramite le parole del Presidente e Amministratore delegato unico, hanno ufficializzato l'ingresso all'interno del board del Consiglio di Amministrazione del club di tre nuove figure che prenderanno il posto degli uscenti Amedeo Carassai, Carlo Marchetti e dell'ormai ex-amministratore delegato area corporate Alessandro Antonello. Sono stati eletti infatti i due nuovi Consiglieri Indipendenti,ed è stato eletto anche l'attuale Chief of Staff del club,

Così li ha presentati agli azionisti Beppe Marotta: “Sono molto felice di dare il benvenuto a Claudia e Diego nella Famiglia Nerazzurra.Grazie al supporto della proprietà Oaktree, l’Inter ribadisce la massima rilevanza per figure di grande competenza ed esperienza nel Consiglio e nel top management del Club, con l’obiettivo di uno sviluppo sostenibile e duraturo. A nome di tutto il Club, vorrei ringraziare i due Consiglieri uscenti, Amedeo Carassai e Carlo Marchetti, per il servizio reso all’Inter”

Claudia D'Arpizio è Senior Partner e responsabile globale Moda e Lusso presso Bain & Company. Siede all’interno del global board dell’azienda di consulenza manageriale e riveste, inoltre, il ruolo di Chair del Committee for Talent and Culture. In quasi 30 anni di esperienza ha affiancato clienti italiani e internazionali in ambito fashion e luxury su temi di corporate strategy, marketing, sviluppo di nuovi prodotti, acquisizioni e dismissioni, del miglioramento della performance e della trasformazione organizzativa. La sua competenza è stata riconosciuta anche da Consulting Magazine, che l’ha nominata una delle "Top 25 Consultants in the World" nel 2009, mentre Forbes l’ha inclusa tra le "Top 100 Italian women leaders" nel 2019.

" Diego ha oltre 10 anni di esperienza nella gestione di successo di club calcistici in tutto il mondo. È Presidente e General Manager del club di Major League Soccer St. Louis CITY FC negli Stati Uniti, ed in precedenza ha lavorato per oltre un decennio presso il City Football Group e il Manchester City FC. Nel suo ultimo ruolo presso il club Diego era responsabile della gestione dei club europei, dell’America Latina e partner per il Gruppo, un ruolo che comprendeva l’impostazione di una direzione strategica per ottenere sinergie all’interno del sistema di Multi Club Ownership, oltre a risultati sportivi e di business. Prima di intraprendere il suo percorso nel mondo dello sport, Diego ha lavorato per 13 anni come Partner e strategic managment consultant presso Oliver Wyman negli uffici di New York dedicati a Telecom, Media e Tech.

II Chief of Staff del Club, Massimiliano Catanese, sarà parte del Consiglio di Amministrazione di FC Internazionale Milano, mentre il Chief Revenue Officer Giorgio Ricci entrerà nei board di Inter Media e Inter Brand. La loro designazione sosterrà l’espansione dei canali di ricavo commerciale e la ricerca di nuove e innovative modalità di coinvolgimento per i tifosi e i partner Nerazzurri in tutto il mondo.