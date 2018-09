Chissà se domani Luciano Spalletti gli riserverà una marcatura speciale, visto che ormai, dopo averlo studiato a fondo e per un lungo periodo di tempo, lo conosce benissimo. Per il tecnico toscano, Federico Chiesa è un top player fatto e finito, uno che all’Inter sarebbe subito in grado di fare la differenza, ma che nel frattempo continua a farla con addosso la maglia della Fiorentina, che lo valuta circa 70 milioni di euro. Cifra alta, molto alta, per il classe ’97, che si candida ad essere colonna portante della futura Nazionale italiana. Per Spalletti, Ausilio e lo stesso Zhang, Chiesa è un sogno, un colpo non impossibile, ma sicuramente difficile. Ci proveranno, nonostante tutto.



IL PRIMO AMORE - A dire il vero nell’estate appena conclusa, seppur in modo abbastanza informale, Ausilio ha provato ad affondare il colpo anche per un altro calciatore della Fiorentina che in casa nerazzurra suscita molto interesse: si tratta di Jordan Veretout, centrocampista francese che al primo anno in Italia ha immediatamente saputo farsi apprezzare. Il bottino stagionale del classe ’93 è di quelli da acquolina in bocca: 10 gol e due assist, niente male per uno che di mestiere fa il centrocampista. E per questo motivo, prima ancora di andare su Dembélé e Modric, le attenzioni di Ausilio si erano soffermate su questo calciatore: Quanto costa Veretout?, la domanda dei nerazzurri ai dirigenti viola: Quest’anno non lo vendiamo, la pronta e secca risposta della società toscana.



AVVERSARI - Chiesa e Veretout, l’Inter li avrebbe voluti e li vorrebbe ancora, entrambi. Ma domani se li ritroverà contro e per Spalletti sarà anche l’occasione per osservarli ancora meglio, a pochi metri di distanza. Il primo rappresenta un sogno di mercato, uno che improvvisamente potrebbe accendere i desideri dei più grandi club europei e innescare un’asta che escluderebbe quasi automaticamente l’Inter dalla corsa al talento italiano. Il secondo, invece, potrebbe essere il compagno perfetto per Marcelo Brozovic, dato che in quella zona di campo i nerazzurri conservano un problema non ancora risolto.