Inter, Fiorentina e un canale di mercato che potrebbe riaprirsi dopo la trattativa della scorsa estate che ha visto il passaggio di Biraghi alla corte di Antonio Conte e il viaggio in direzione opposta di Dalbert. I due club possono tornare protagonisti anche nell'imminente finestra di gennaio con più di un nome sul tavolo e il destino di Matteo Politano come filo conduttore. L'ex esterno del Sassuolo è uno dei giocatori “bocciati” dalla nuova guida tecnica nerazzurra e non è da escludere un addio nelle prossime settimane per tornare a giocare con continuità: oltre al Napoli, che offre Llorente come moneta di scambio, ci sono proprio i viola del neo-allenatore Iachini sulle sue tracce. Che nell'immediato non ha nulla da “regalare” all'Inter, ma che in vista della prossima estate dovrà lottare strenuamente per trattenere i propri gioielli, su tutti Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli.



IL FUTURO DI CASTROVILLI - Non è un mistero che Conte e Marotta abbiano inserito anche i loro nomi come obiettivi futuribili per un'Inter sempre più competitiva sia in Italia che in ambito internazionale e che su entrambi andrà affrontata la temibile concorrenza della Juventus. Se la situazione dell'esterno viola viene costantemente tenuta sotto osservazione, in virtù di una prima parte di stagione con pochi squilli e contraddistinta da tanti problemi di natura fisica, anche in Viale della Liberazione ha destato stupore l'incredibile esplosione del centrocampista tuttofare, cresciuto nel settore giovanile del Bari e consacratosi in Serie A dopo la stagione molto positiva disputata in B con la maglia della Cremonese. Un gioiello che quasi inaspettatamente la nuova Fiorentina di Commisso si è trovato con le mani e al quale ha prontamente rinnovato il contratto fino a giugno 2024, ma la cui permanenza nel medio-lungo periodo è subordinata ai risultati che la squadra saprà raggiungere già da quest'anno dopo la decisione di dare il benservito a Montella.



CONTE LO ADORA - Milanista dalla nascita, ma pronto a “tradire” i suoi colori se, oltre all'Inter, una tra Juve e Roma (molto attenta alla crescita del centrocampista classe '97) decidesse di fare sul serio a giugno, mettendo sul piatto una cifra allettante sia per il giocatore che per la Fiorentina. Castrovilli è particolarmente apprezzato da Conte per il suo dinamismo e le sue doti di combattente che si abbinano perfettamente alla grande tecnica di base di cui è in possesso. Inevitabile che i due club ne parlino in futuro, con Chiesa altro nome che sarà oggetto di discussione, tra l'ipotesi di un rinnovo diplomatico per riportare il sereno attorno al ragazzo e al suo entourage e allontanare i rumors a tinte bianconere. E il nome di Politano che può fungere da apripista.