Secondo quanto riportato dal Daily Express, il Tottenham avrebbe rinnovato il suo interesse per Milan Skriniar. Gli spurs avevano provato già ad acquistarlo con Mourinho nel 2019, ma la trattativa non era andata a buon fine. Ora il direttore generale Fabio Paratici avrebbe chiesto informazioni per lo slovacco, con l'Inter che valuta il suo giocatore 60 milioni di euro.