Inter, Chivu: "Con Calhanoglu non ho parlato di mercato". Il Galatasaray su Gundogan

parla così a Dazn del centrocampista turco: "Calha. Anche se non sta giocando, il suo modo di fare e di essere nel gruppo mi piace perché è, sta cercando di riprendersi al meglio., ma vedo la massima partecipazione da parte sua. Sta cercando di recuperare prima possibile per mettersi a disposizione della squadra".

(classe 1990 ex Barcellona e Borussia Dortmund), sotto contratto fino a giugno 2026 col, che apre a una sua cessione.Arrivato a parametro zero dal Milan nel mercato estivo del 2021, Calhanoglu (classe 1994 ex Bayer Leverkusen) ha segnato 38 goal e servito 32 assist in 182 presenze con la maglia nerazzurra. Vincendo uno Scudetto, due volte la Coppa Italia e tre Supercoppe italiane.