Inter, Chivu: "Sono tutte finali, non vedo l'ora di valutare Esposito con Martinez"

33 minuti fa



Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha parlato a DAZN prima del calcio d'inizio della sfida contro il River Plate al Mondiale per Club. Queste le sue parole.



IL COMMENTO - "Mi fa piacere vedere Pio Esposito al fianco di Lautaro Martinez perché è un bel mix di qualità tecniche, gioventù, esperienza e potenza fisica: non vedo l'ora di vederli giocare insieme. Tratto tutte le partite allo stesso modo, la professione mi ha insegnato a non sottovalutare mai nulla: sono tutte finali, sfide decisive e importanti ed è quello che cerco di trasmettere anche ai calciatori".