Simone Gervasio

Inter, Chivu sorride: recuperato Dumfries per il River Plate

L'Inter ha svolto la seduta defatigante, dopo la partita vinta all'ultimo con l'Urawa Red, valida per la seconda giornata del Mondiale per Club. Buone notizie in arrivo per Cristian Chivu: Denzel Dumfries ha infatti partecipato all'allenamento e vola verso il recupero per il match contro il River Plate, decisivo per il passaggio del turno, dopo il rientro in gruppo parziale di ieri.