Inter, Chivu: "Vi spiego le mie scelte. Barella? Può alzarsi anche sotto la punta"

30 minuti fa



Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato così a DAZN a pochi minuti dalla sfida del Mondiale per Club contro l'Urawa Red Diamonds: "Sono scelte normali, visto che si gioca ogni quattro giorni qualche cambio bisogna farlo anche per il piano di gioco. Tutti devono essere coinvolti, sono una parte sana di questo gruppo: hanno qualità e sono all'altezza della nostra squadra".



LE SCELTE TATTICHE - "Sono due sotto una punta, possiamo averne anche tre alzando Barella in base al momento della partita e all'approccio che avrà l'avversario. E' una scelta più offensiva, vogliamo avere ampiezza e qualche attacco alla linea oltre alla superiorità in mezzo al campo. Creiamo tanta densità in mezzo al campo, sulle palle perse bisogna essere aggressivi per non dare loro tempo e spazio per metterci in difficoltà con la velocità".