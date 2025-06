Inter, Chivu: "Voglio trasmettere ambizione. Proveremo a vincere il Mondiale per Club"

Il tecnico, dopo l'avventura nel settore giovanile e le tredici partite alè tornato per la sua terza vita in nerazzurro. Di seguito le prime parole rilasciate ai canali ufficiali."Sono onorato dell'incarico che mi è stato affidato.perché dobbiamo fare quello che una squadra come l'Inter deve fare: arrivare fino in fondo e lottare per i trofei. Siamo pronti a fare tutto".

Dobbiamo finire questa stagione. Bisogna avere la passione e l'ambizione che tutti dobbiamo avere per ottenere questi risultati. Dobbiamo essere efficienti e uniti. Bisogna recuperare un po' di energie per il Mondiale per ClubGruppo e appartenenza sono importanti, così come l'ambiente edSono cose che portano avani un gruppo e danno autostima"."Mi porto dietro l'ambizione e la voglia di far bene. Poi c'è la società che ha creduto in me e ci sono calciatori che sono scesi in campo sempre per lo stesso obiettivo".

"C'è bisogno di tutti noi.per una stagione che ancora non è conclusa e guardare con positività alla prossima".