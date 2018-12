Radja Nainggolan è furibondo con l'ambiente dell'Inter. E - attenzione - sta pensando alla possibilità di tornare alla Roma. La notizia è clamorosa, Radja si è sfogato con alcuni amici che ha lasciato nella Capitale. Da quanto emerge dai messaggi che ha inviato da Milano, i pensieri del centrocampista sono rivolti in due direzioni.



Numero uno: dopo l'ultimo caos che lo ha coinvolto, il belga è indignato dal trattamento che ha ricevuto da "alcuni interisti" e vuole far rimangiare loro tutto quanto hanno detto sul suo conto negli ultimi giorni ("dimostrerò tutto sul campo, poi vediamo quando verranno a leccarmi").



Numero due: nello stesso tempo, mentre progetta la vendetta all'Inter, non esclude la possibilità di indossare di nuovo la maglia giallorossa. È questo l'aspetto più eclatante della vicenda. "Vojo torna'...", dice tra l'altro nei messaggi mandati agli amici.



E spiega di confidare molto nell'aiuto di Totti. "Da quanto sono amico suo, magari spinge per farmi tornare", confida. Anche se ammette di essere preoccupato per tutto il "casino" che dovrebbe fare a Milano per andarsene. Questo è lo sfogo natalizio di Nainggolan: un'altra bufera.