, ricongiungendosi al suo allenatore all’Ajax Erik ten Hag. È questione di ore, forse di qualche giorno, con la deadline fissata per la giornata di lunedì. Nel corso del weekend, infatti, l’Inter e i Red Devils troveranno l’accordo finale che porrà fine a questa telenovela di mercato: non la prima, sicuramente non l’ultima in casa nerazzurra nelle prossime settimane.: 5 anni di contratto (tutt’al più 4+1) con un ingaggio da oltre 6 milioni di euro a stagione. Cosa manca quindi per finalizzare la trattativa?Lo scorso weekend, i Red Devils hanno presentato una nuova proposta da 55 milioni di euro – 50 + 5 di bonus, molto vicina alla valutazione di 60 milioni fatta pervenire dall’ambiente nerazzurro -: filtra, dunque, grande ottimismo per la chiusura del cerchio.. Colmata questa distanza, l’Inter avrà gli introiti necessari per fiondarsi sulla nuova schiera di estremi difensori da regalare a Simone Inzaghi (visti anche gli addii di Handanovic e Cordaz e il solo arrivo di Di Gennaro come terzo). Ma non solo.Il sacrificio, sì doloroso ma assolutamente necessario, di Onana farà rifiatare le casse nerazzurre con la dirigenza che avrà i fondi adatti per portare a segno i prossimi colpi del calciomercato dell’Inter. Assicuratasi Thuram, Frattesi e Bisseck, definita la cessione di Onana,Per l’elvetico basterà pagare la clausola rescissoria di 6 milioni di euro o, al massimo, formulare un’offerta congrua ai bavaresi per poter rateizzare il pagamento – stile di operazione già adottato per l’arrivo di Bisseck dall’Aarhus -. Successivamente, si affonderà il colpo per Trubin, la cui valutazione fatta dagli ucraini si aggira intorno ai 35 milioni di euro: Marotta non vuole spingersi oltre ai 15 milioni di euro ma è chiaro che gli incassi generati dalla cessione di Onana aiuteranno i nerazzurri a intavolare una trattativa con lo Shakhtar.. Dopo una prima proposta rifiutata da 30 milioni di euro, da Viale della Liberazione si sta lavorando per colmare la distanza con il Chelsea – che continua a chiedere almeno 40 milioni di euro, comprensivi di bonus -. Operazioni da chiudere entro 3 giorni, con la deadline fissata a lunedì 17 luglio, data di inizio della tournée dei Blues negli Stati Uniti.