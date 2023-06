Meno nove. E' già partito il conto alla rovescia verso la finale di Champions League tra Manchester City e Inter, in calendario sabato 10 giugno all'Ataturk Olympic Stadium di Istanbul in Turchia. Chi vince, oltre a laurearsi campione d'Europa, giocherà la Supercoppa il prossimo 16 agosto allo stadio del Pireo in Grecia contro il Siviglia, che mercoledì sera ha battuto la Roma ai rigori in finale di Europa League a Budapest. Intanto sabato alle ore 16 il Manchester City gioca il derby col Manchester United nella finale di FA Cup a Wembley e alle 18.30 l'Inter scende in campo a Torino per l'ultima giornata di campionato in Serie A.



MERCATO COL CHELSEA - Dopo la finale di Champions i dirigenti nerazzurri si aggiorneranno con il Chelsea per affrontare alcune questioni di mercato. In primis quella legata al futuro di Romelu Lukaku: il centravanti belga non ha intenzione di lasciare Milano e l'Inter se lo terrebbe volentieri ancora in prestito, ma devono fare i conti col nuovo allenatore Mauricio Pochettino. Il ds Ausilio non perde di vista il difensore inglese Trevoh Chalobah, uno dei candidati a prendere il posto di Milan Skriniar, destinato al PSG. A sua volta il Chelsea continua a seguire il portiere camerunese André Onana e il laterale destro olandese Denzel Dumfries. In uscita c'è un ex nerazzurro: il centrocampista croato Mateo Kovacic, nel mirino del Manchester City di Guardiola.