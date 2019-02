All’Inter c'è un caso che fatica a sgonfiarsi ed è quello relativo a Mauro Icardi. Il bomber argentino è ancora out per la sintomatologia dolorosa al ginocchio, ma la società nerazzurra, mediante un comunicato ufficiale in seguito agli esami strumentali svolti, dichiara che rispetto ai referti di questa estate, quando il gruppo si è riunito per il ritiro, nulla è cambiato. L’ex Samp, però, adesso riferisce dolore e per questo motivo il rientro in campo appare sempre più lontano, anche perché la novità è che all’orizzonte spunta una possibile operazione di pulizia.



NUOVI CONTROLLI - Intervento che segnerebbe la fine dei giochi e che sancirebbe, per Icardi, il rientro in campo alla prossima stagione. In merito non c’è ancora alcuna certezza, ma settimana prossima un nuovo controllo medico aiuterà a rendere il tutto più chiaro, stabilendo se le terapie hanno contribuito a migliorare la situazione o se invece nulla sarà cambiato. In quest’ultimo caso, l’argentino prenderebbe in seria considerazione la possibilità di operarsi per essere pronto all’inizio della prossima stagione, quando non si sa ancora quale maglia vestirà.