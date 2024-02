Inter, clamoroso retroscena: contatti PSG-Lautaro

Da settimane, la dirigenza dell'Inter e Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez, lavorano al rinnovo del capitano e numero 10 nerazzurro. Beppe Marotta ha più volte sottolineato come per il prolungamento del contratto dell'argentino non ci saranno problemi. Intanto i top club europei osservano con attenzione.



Come riporta Fox Sports Argentina, il PSG aveva preso contatti con Alejandro Camano, che è anche l'agente di Achraf Hakimi, per un potenziale trasferimento quest'estate, ma Lautaro ha ribadito il suo amore per Milano e i colori nerazzurri. Un no secco come risposta, prima di una stagione che lo vede capocannoniere in Serie A e leader di una squadra lanciata verso la conquista del campionato.