Ancora il mercato non si è concluso, ma Calcioefinanza ha già elaborato un'analisi dei conti dell'Inter analizzando le operazioni di mercato effettuate dal club fra acquisti, cessioni e rientri.



Il saldo risulta al momento pressoché alla pari con l’impatto delle operazioni in uscita pari a 37,7 milioni di euro pareggiato praticamente dalle entrate che incidono per 38 milioni di euro. L’impatto sul bilancio porta però a un costo della rosa maggiorato di circa 70 milioni fra stipendi lordi e ammortamenti. Una crescita dell'11,1% rispetto alla stima della passata stagione.