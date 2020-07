Alzi la mano chi avrebbe detto che in questo finale di stagionesi sarebbe rivelato. Probabilmente pochi e verosimilmente anche lo stesso giocatore che per la prima volta da quando è ricominciato il campionato non sarà a disposizione. L'ex-Atalantadando però un'occasione unica all'allenatore salentino di provare una formazione quanto più simile possibile a quella che, fra qualche giorno, dovrà affrontare il Getafe.- Gagliardini non è esente da colpe e più volte è stato bastonato per i suoi errori come quello contro il Sassuolo o quello con la Roma. Eppure, numeri alla mano,. Complici i numerosi infortuni in cui è incappato il reparto centrale del campo e che ha privato l'allenatore salentino a turno di Brozovic, Barella e Sensi è stato proprio l'ex-Atalanta il mediano più utilizzato, togliendo addirittura più volte il posto anche a Christianper quello che sarà a tutti gli effetti un vero e autentico test probante in vista di quello che è rimasto come il più grande obiettivo stagionale:Sebbene sia stato utilizzato con costanza, nella testa dell'allenatore salentino c'èÈ questa l'idea di centrocampo ideale che potrà essere messa in campo contro ile, se tutto andrà per il meglio, anche nelle gare successive della F. Progetti e test di formazione che, proprio contro il Napoli in Coppa Italia avevano ben figurato sebbene al triplice fischio sia arrivata l'eliminazione.