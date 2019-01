Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Inter Spalletti ha un solo dubbio nell'undici da schierare nella sfida contro il Torino. Sarà 4-2-3-1 con uno tra Nainggolan e Joao Mario in mezzo al campo: al momento, il belga è in netto vantaggio sul portoghese. In porta ci sarà Handanovic, con D'Ambrosio (Vrsaljko out), de Vrij, Skriniar e Asamoah in difesa. Vecino e Brozovic a centrocampo, con Politano, Nainggolan e Perisic alle spalle di Icardi.