Inter, col Verona con la testa al Barcellona: Inzaghi ne cambia dieci!

con la testa un po' al campionato e, tanto, alla. Il match di ritorno delle semifinali con il, in programma martedì alle 21 a San Siro, è unper non essere preparato con la massima cura e attenzione.e al Meazza si giocherà di fatto una finale anticipata in 90 (o 120) minuti, più eventuali rigori:contro chi la spunterà nell'altra semifinale, che nel match d'andata ha visto il Paris Saint Germain vincere per 1-0 sul campo dell'Arsenal (mercoledì alle 21 il ritorno al Parco dei Principi).

, nella 35esima giornata di Serie A. Il match è in programma alle 20.45, quando già si conoscerà il risultato di(in programma alle ore 18). A quattro turni dal termine,prevede i seguenti impegni: per i nerazzurri Verona (in casa), Torino (in trasferta), Lazio (in casa) e Como (in trasferta); per gli azzurri Lecce (in trasferta), Genoa (in casa), Parma (in trasferta) e Cagliari (in casa).

, nel match contro gli scaligeri deve fare a meno degli i(corsa contro il tempo per recuperarlo contro il Barcellona) e(che sarà assente anche con i blaugrana). Rispetto al match giocato mercoledì a Barcellona,: con tutta probabilità, dell'undici iniziale del Montjuïcsarà titolare anche questa sera.Per il resto,dal turnover, con dieci cambi:

Anche il Barcellona, impegnato questa alle 21 in casa del Valladolid, dovrebbe far ricorso a un ampio turnover, in vista del match di martedì contro l'Inter. LEGGI QUI