Facundo Colidio, attaccante di proprietà dell'Inter in prestito al Sint Truiden, parla del suo futuro a FcInterNews: "Come è andata la stagione? Da una parte positiva perché ho giocato tante partite, dall’altra difficile perché non è stato semplice adattarmi a una nuova posizione che non conoscevo. Ora che la stagione è terminata, prende le cose positive e guardo avanti. Ho giocato centrocampista destro offensivo. Interno non in fascia. Era la prima volta che giocavo in questa posizione. Il mister mi voleva lì, quindi ho dato il massimo conscio che fosse la prima volta che ricoprivo quel ruolo".



IL FUTURO - "Sinceramente questa posizione non mi piace come la mia naturale della punta. Non mi sento comodo, anche se ho imparato a difendere. Tutta la vita seconda punta. Dove mi vedo? Non qui, lo escludo. Tornerò all’Inter con cui sono ancora sotto contratto, poi vedremo".